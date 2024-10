Stand: 14.10.2024 10:47 Uhr Streifenwagen fährt über Kreuzung - drei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover sind am Samstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall im Stadtteil Limmer. Ein Streifenwagen passierte bei einem Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht die Wunstorfer Straße Ecke Zimmermannstraße. Bei der Einfahrt in die Kreuzung schaltete der Fahrer zudem das Martinshorn ein. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr daraufhin bei Rotlicht auf die Kreuzung, um dem Streifenwagen Platz zu machen. Von links kam ein 66-jähriger Autofahrer, der Grün hatte - beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Mann kam laut Polizei ins Krankenhaus. Den Schaden schätzen die Beamten auf 15.000 Euro.

