Stand: 19.12.2024 14:51 Uhr Hannover: Stadtbahn kollidiert mit Pkw - Zwei Frauen verletzt

In Hannover sind am Donnerstagnachmittag ein Auto und eine Stadtbahn nahe der Haltestelle Steintor kollidiert. Dabei wurden eine Insassin des Autos und eine Frau in der Bahn leicht verletzt. Die Strecke war vorübergehend gesperrt, zeitweise fielen daher die Linien 10 und 17 aus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.12.2024 | 15:00 Uhr