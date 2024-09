Stand: 10.09.2024 15:44 Uhr Hannover: Spontaner Empfang für Teilnehmende der Paralympics

Mit einem spontanen Empfang sind am Montagabend mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Paralympics an der Akademie des Sports in Hannover begrüßt worden. Die acht Sportlerinnen und Sportler waren in Paris in den Disziplinen Rollstuhlbasketball, Para Badminton und der Para Leichtathletik angetreten. "Drei Medaillen für Niedersachsen und gleich mehrere historische Momente - die Paralympischen Spiele in Paris haben uns begeistert", sagte Karl Finke, Präsident des Behinderten Sportverbands Niedersachsen (BSN). Sowohl die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler als auch die Atmosphäre an den Wettkampfstätten seien beeindruckend gewesen, so Finke. Mit 17 Sportlerinnen und Sportlern hatten sich so viele Aktive wie nie zuvor in der BSN-Historie für die Spiele qualifiziert.

