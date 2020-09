Stand: 28.09.2020 08:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Seniorin stirbt nach Sturz in Stadtbahn

Nach einem Sturz in einer Stadtbahn in Hannover ist eine 77-Jährige im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei hatten Mitfahrer die Seniorin am vergangenen Mittwoch in der Bahn entdeckt. Sie lag bewusstlos an einer Tür auf dem Boden. Rettungskräfte brachten sie daraufhin in eine Klinik. Die Rentnerin war nach bisherigen Erkenntnissen bei der Einfahrt in eine Haltestelle gestürzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2020 | 06:30 Uhr