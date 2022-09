Stand: 28.09.2022 14:31 Uhr Hannover: Schulassistentinnen für ukrainische Schulkinder

Die Stadt Hannover setzt nach den Herbstferien 17 interkulturelle Schulassistentinnen und -assistenten ein. Sie sollen sich um ukrainische Kinder kümmern, die aus den Kriegsgebieten geflüchtet und häufig traumatisiert sind. Die Mitarbeitenden wurden speziell für die neuen Aufgaben ausgebildet und sprechen ukrainisch oder russisch. Mehr als 1.000 ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen derzeit unterschiedliche Schulformen in der Stadt. Die neuen Assistentinnen werden in einem Pool zusammengefasst und nach Bedarf an verschiedenen Orten eingesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2022 | 13:30 Uhr