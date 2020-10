Stand: 30.10.2020 12:23 Uhr Hannover-Ricklingen: Auto erfasst E-Bike-Fahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Ricklingen ist am späten Donnerstagabend ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Autofahrer dem 72-Jährigen die Vorfahrt genommen und ihn mit seinem Wagen erfasst. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den 50-jährigen Autofahrer unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.10.2020 | 13:30 Uhr