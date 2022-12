Stand: 01.12.2022 14:27 Uhr Hannover: Polizei schnappt mutmaßlichen "Darth-Vader"-Dieb

Ein 52-Jähriger soll in Hannover eine 1,35 Meter große "Darth-Vader"-Figur gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, war die Lego-Nachbildung im Wert von 1.000 Euro am 24. November von der Laderampe eines Kaufhauses spurlos verschwunden. Am vergangenen Wochenende wurde der Imperator aus der Filmreihe Star Wars dann im Internet zum Kauf angeboten worden. Die Ermittler gaben sich als potenzielle Käufer aus. Statt des Geldes erhielt der Verkäufer aus Ricklingen ein Strafverfahren wegen Diebstahls. "Darth Vader" wird nun seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

