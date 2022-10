Stand: 19.10.2022 12:04 Uhr Hannover: Polizei kündigt Verkehrsbehinderungen durch MPK an

Rund um die Herrenhäuser Gärten in Hannover kann es für Autofahrer in den kommenden drei Tagen etwas länger dauern. Grund dafür ist die Konferenz der 16 deutschen Ministerpräsidentinnen und -präsidenten im Schloss Herrenhausen. Bevor die Konferenz am Donnerstag startet, kommen am Mittwoch die Chefs der Staatskanzleien zusammen. Ab Donnerstag stoßen dann auch die Länderchefs dazu. Während der An- und Abreise könne es sein, dass kurzfristig Straßen gesperrt werden müssen, so die Polizei. Die Beamten wollen den Bereich aber nicht großräumig abriegeln. Auch der Große Garten am Schloss wird höchstwahrscheinlich frei zugänglich bleiben.

