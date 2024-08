Stand: 12.08.2024 14:51 Uhr Hannover: Polizei kontrolliert hunderte Autofahrer

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle hat Polizei Hannover von Freitag bis Sonntag hunderte Autofahrer kontrolliert. Unterstützt wurden sie dabei von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern und der Schweiz. Die Schwerpunktkontrolle begann am Freitagmittag auf dem Schützenplatz in Hannover. Rund 500 Fahrzeuge wurden dort stichprobenartig überprüft, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde 40 Fahrern die Weiterfahrt untersagt, etwa weil sie Drogen oder Alkohol im Blut hatten. In einem Wagen fanden die Beamten eine scharfe Waffe und eine größere Menge Bargeld. Die Insassen wurden noch vor Ort festgenommen. In einem anderen Auto entdeckten die Polizistinnen und Polizisten 650 Gramm Cannabis. Am zweiten Tag der Kontrolle wurden etwa 400 Fahrzeuge in Hannover kontrolliert. Fast 70 von ihnen durften laut Polizei nicht weiterfahren. Meist waren auch hier Alkohol oder Drogen der Grund.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2024 | 06:30 Uhr