Hannover: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenbande

Die Polizei hat bei einer Großrazzia in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine Drogenbande festgesetzt. Die Durchsuchungen fanden bereits in der vergangenen Woche statt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Rund 300 Beamte waren im Einsatz. Sie beschlagnahmten vier Indoor-Plantagen sowie Autos, Schmuck, Waffen und Bargeld im Wert von mehr als zwei Millionen Euro. Acht Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 49 Jahren wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei in Hannover handelte es sich um einen der erfolgreichsten Einsätze der vergangenen Jahre.

240.000 Euro und 170 Kilo Marihuana beschlagnahmt

Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Hannover einem Sprecher zufolge gegen 13 Beschuldigte. Mehrere von ihnen gehörten einer der Polizei zuvor nicht bekannten Rockergruppe an, so der Sprecher. Die Bande steht laut Polizei im Verdacht, vier professionelle Indoor-Plantagen betrieben und Betäubungsmittel in größeren Mengen verkauft zu haben. Bei insgesamt 16 Durchsuchungen in der Region Hannover, im Raum Schaumburg und in Ostwestfalen stellten die Ermittler unter anderem mehr als 170 Kilogramm Marihuana, 240.000 Euro Bargeld und Waffen sicher. Außerdem wurden zwei Grundstücke beschlagnahmt.

