Stand: 30.09.2020 21:24 Uhr Hannover: Mit fünf Promille im Auto Richtung Garbsen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Hannover einen stark betrunkenen 38-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Ein Augenzeuge hatte gesehen, wie der Mann stark schwankend in sein Fahrzeug gestiegen und dann von Stöcken aus Richtung Garbsen gefahren war. Ein Atemalkoholtest zeigte fünf Promille an. Die Ergebnisse einer Blutentnahme lägen noch nicht vor, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Betrunkene musste Autoschlüssel und Führerschein abgeben, ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

