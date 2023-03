Stand: 26.03.2023 12:37 Uhr Hannover: Mann von Stadtbahn überrollt und tödlich verletzt

Ein 42-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Hannover von einer Straßenbahn überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, erfasste eine Stadtbahn der Linie 10 den Mann gegen Mitternacht im Stadtteil Davenstedt. Trotz Notbremsung sei der Mann von der Bahn noch rund 30 Meter mitgeschleift worden. Die Rettungskräfte konnten den 42-Jährigen zwar schnell unter dem zweiten Wagen des Zuges befreien. Der Mann sei dennoch in der Nacht in einem Krankenhaus gestorben. Die 15 Fahrgäste und der Stadtbahnfahrer blieben nach Informationen der Feuerwehr unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.03.2023 | 13:00 Uhr