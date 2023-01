Stand: 03.01.2023 20:55 Uhr Hannover: Mann steigt in fremdes Auto ein - und sitzt fest

Ein 42-jähriger Mann hat sich am Montag in Hannover in ein fremdes, unverschlossenes Auto gesetzt, welches sich daraufhin selbst verschloss. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sagte der Mann später aus, er habe in dem Wagen Musik hören wollen. Ein Passant wurde auf den panisch wirkenden Mann aufmerksam und rief die Polizei. Den Beamten gelang es zusammen mit dem Mann, die Tür zu öffnen. Warum sich das Fahrzeug von allein verschloss und der Mann sich nicht selbst befreien konnte, blieb unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegt keine Straftat vor, der Mann konnte gehen. Der Wagen wurde jedoch sichergestellt. Die Beamten hatten beim Überprüfen des Pkw festgestellt, dass dieser als unterschlagen gemeldet war, weil der Nutzer die Raten für das Auto nicht bezahlt hatte.

