Hannover: Mann mit Stichverletzungen am Steintor entdeckt Stand: 10.07.2022 12:09 Uhr In der U-Bahn-Station am Steintor in Hannover hat ein Zeuge am Sonntag einen schwer verletzten Mann entdeckt - er hatte Stichverletzungen im Brustbereich. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Ein Zeuge entdeckte den verletzten 32-Jährigen gegen 5.50 Uhr am Sonntagmorgen. Er trug ihn aus der U-Bahn-Station und rief die Polizei. Als der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei er noch ansprechbar gewesen, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Seine Verletzungen, die ihm mit einer Stichwaffe zugeführt wurden, seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Wann der 32-Jährige vernommen werden kann, sei derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht nach dem unbekannten Täter.

Es gab Streit zwischen Täter und Opfer

Der Hintergrund der Tat ist nach Angaben der Polizeisprecherin noch völlig offen. Es gebe Hinweise darauf, dass es einen Streit gegeben habe. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, sei aber noch unklar. Derzeit vernimmt die Polizei Zeugen und wertet Videomaterial aus den Überwachungskameras in der U-Bahn-Station aus. Die Ermittelnden rufen weitere Zeugen auf, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

