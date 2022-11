Stand: 03.11.2022 09:40 Uhr Hannover-Linden: Polizei fahndet nach Räuber-Trio

Die Polizei Hannover sucht nach einem Räuber-Trio. Zwei Männer und eine Frau sollen in der Nacht zu Sonnabend im Stadtteil Linden einem 27 Jahre alten Mann das Portemonnaie gestohlen haben. Bei der anschließenden Flucht sprühten sie dem Opfer und dessen gleichaltrigem Begleiter Pfefferspray ins Gesicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei 20 bis 30 Jahre alten Täter hatten ihre Opfer in Linden-Mitte gegen 1.50 Uhr in ein Gespräch verwickelt und angetanzt. Dabei entwendete einer der Männer dem 27-Jährigen die Geldbörse. Die Täter sollen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schmal gebaut sein und kurze schwarze Haare haben. Die Täterin soll etwa 1,60 Meter groß sein und mittellange Haare mit Pony getragen haben. Sie war mit einem "Spaghetti-Träger"-Oberteil und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Auffällig war ein Tattoo oberhalb der Hüfte oder am Hals der Frau.

