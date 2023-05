Stand: 09.05.2023 06:10 Uhr Hannover: Klärwerk wird deutlich teurer

Die Baukosten für die Kläranlage in Hannover-Herrenhausen schießen in die Höhe. Derzeit läuft der zweite Bauabschnitt, bei dem unter anderem ein neues Betriebsgebäude entstehen soll. Die Ausgaben dafür steigen laut Stadt von rund 190 auf 230 Millionen Euro. Dies liege an den Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Die Kosten für das Gesamtprojekt steigen nach aktuellen Schätzungen um 22 Prozent. Bis 2035 sollen rund zwei Milliarden Euro in das Kanalnetz und in Pumpwerke abfließen.

