Stand: 17.10.2021 14:18 Uhr Hannover: Jugendlicher attackiert Frau mit Stichflamme

Ein Jugendlicher hat auf einem öffentlichen Platz in Hannover-Linden in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau mit einer Stichflamme attackiert. Laut Polizei war die 18-Jährige mit Begleiterinnen unterwegs, als der 15-Jährige von hinten an sie herantrat und mit einem Feuerzeug Haarspray entzündete. Die Stichflamme verfehlte die Frau. Der 15-Jährige wurde wenig später von der Polizei gefasst und kam in die Obhut des Jugendamtes. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auf dem Platz Am Küchengarten kam es zuletzt häufiger zu gewalttätigen Zwischenfällen.

Weitere Informationen Messerstecherei in Hannover: 23-Jähriger in Lebensgefahr Die anderen drei Verletzten konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.(12.09.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.10.2021 | 14:00 Uhr