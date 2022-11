Stand: 01.11.2022 11:36 Uhr Hannover: Jugendliche greifen 33-Jährigen an

Vier junge Männer haben in der hannoverschen Innenstadt einen Mann angegriffen und verletzt. Laut Polizei waren die Unbekannten am frühen Sonntagabend zunächst mit dem 33-Jährigen in Streit geraten. Im Verlauf schlug einer der jugendlichen Täter dem Mann gegen das Kinn. Als er zu Boden ging, trat ein weiteres Mitglied der Gruppe gegen seinen Kopf. Der 33-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Täter flüchteten unerkannt. Sie seien vermutlich 16 bis 18 Jahre alt, so die Polizei. Sie sucht Zeugen.

