Stand: 15.06.2021 09:33 Uhr Hannover: Johanniter machen zwei Testzentren dicht

Die Johanniter-Unfall-Hilfe schließt als Konsequenz aus den sinkenden Infektionszahlen in Hannover zwei Testzentren. Im Stadtteil Bothfeld wird noch bis Dienstagmittag getestet, dann ist dort Schluss. Ein weiterer Grund ist, dass vielerorts die Testpflicht weggefallen ist. Am Freitagabend wird dann auch das Testzentrum im Stadtteil Misburg abgebaut. Fünf Wochen lang hatten die Helfer die Bürger auf Corona getestet. In Bothfeld wurden in der Zeit fast 6.000 Menschen getestet - sechs von ihnen positiv. In Misburg waren es rund 1.200 Tests - alle waren negativ.

