Hannover: Helfer retten Frau vor Ertrinken in Badesee

Vier Männer haben am Sonnabend eine 22-Jährige in einem Badesee in Hannover vor dem Ertrinken bewahrt. Beim Schwimmen im Dreiecksteich in der Ricklinger Masch hätten die Frau die Kräfte verlassen und sie sei mehrfach unter die Wasseroberfläche geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Badegäste seien daraufhin zu ihr geschwommen und hätten die inzwischen bewusstlose Frau aus dem See gezogen. Nachdem sie zunächst durch Notfallsanitäter und ein Notarzt versorgt worden sei, sei die 22-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Die vier Badegäste hätten der Frau "definitiv das Leben gerettet", lobte die Feuerwehr.

