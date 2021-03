Stand: 02.03.2021 08:55 Uhr Hannover: Gospelkirchentag findet erst im Herbst 2022 statt

Der Internationale Gospelkirchentag in Hannover wird wegen der Corona-Pandemie noch einmal verschoben. Er soll jetzt im September 2022 stattfinden. Nach den derzeitigen Impfplänen hätten die rund 150 Chöre nicht genügend Zeit, sich vorzubereiten, teilten die Organisatoren mit. Außerdem sei fraglich, ob ausländische Chöre kommen könnten. Der Gospelkirchentag ist das größte europäische Festival für Gospelmusik. 2022 soll es in Hannover an drei Tagen Auftritte an 50 verschiedenen Orten geben.

