Stand: 04.07.2020 08:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Fünfjährige stirbt nach Badeunfall

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Freitagabend in Hannover nach einem Badeunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Kind am Abend beim Spielen mit anderen Kindern im Märchensee im Stadtteil Sahlkamp unter Wasser verschwunden. Ein Zeuge habe daraufhin Alarm geschlagen. Nach etwa zehn Minuten fanden Einsatzkräfte das Mädchen. Die Fünfjährige starb wenig später im Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.07.2020 | 09:00 Uhr