Stand: 13.04.2021 13:04 Uhr Hannover: Früherer Bahnhof wird zu jüdischem Zentrum

Im ehemaligen Bismarckbahnhof wird am Nachmittag ein jüdisches Zentrum eröffnet. Dazu wird auch Ex-Bundespräsident Wulff erwartet. Laut jüdischer Gemeinschaft Chabad in Hannover soll das Zentrum ein Ort sein für Bildung, Kultur Toleranz und um sich zu begegnen. Zugleich soll es an den vor einem Jahr verstorbenen Rabbiner Benjamin Wolff, erinnern, der 15 Jahre lang in Hannover tätig war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.04.2021 | 13:30 Uhr