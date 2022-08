Stand: 27.08.2022 10:04 Uhr Hannover: Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Am Freitagabend hat die Feuerwehr in Hannover eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung im zweiten Stock gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Autofahrer auf die 37-Jährige aufmerksam geworden, als sie vom Fenster aus um Hilfe rief und winkte. Mithilfe einer Drehleiter wurde die Frau aus dem Haus geholt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer hatte sich von der Küche aus auf alle Zimmer der Wohnung ausgebreitet.

