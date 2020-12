Stand: 10.12.2020 12:45 Uhr Hannover: Feuerwehr löscht mehrere Brände

Rund 60 Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Donnerstag zwei brennende Gartenlauben und ein Auto in Hannovers Stadtteil Wülfel gelöscht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Allerdings konnten sie einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Zwischenzeitlich wurde eine Person vermisst, die aber an ihrem Wohnsitz angetroffen werden konnte. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt. In den vergangenen Wochen war es in Hannover vor allem in den südlichen Stadtteilen mehrfach zu Bränden gekommen. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.12.2020 | 13:30 Uhr