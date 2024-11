Stand: 05.11.2024 15:10 Uhr Hannover: Erlebnis-Zoo verabschiedet sich von Löwen-Nachwuchs

Der Erlebnis-Zoo Hannover trennt sich nach bald zwei Jahren von einem seiner jungen Berberlöwen. Im Februar 2023 hatte sich der Tierpark über dreifachen Löwen-Nachwuchs gefreut. Dieser ist nach Angaben des Zoos sehr selten, da die Tiere seit Mitte des 20. Jahrhunderts in ihrer nordafrikanischen Heimat ausgestorben sind. Seitdem konnten sie nur geschützt in Zoos überleben. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms wechselt der Jungkater nun in einen anderen Zoo. Seine beiden Schwestern bleiben vorerst in Hannover, werden laut einer Sprecherin des Zoos aber auch noch umziehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Hannover