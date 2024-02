Stand: 19.02.2024 09:25 Uhr Hannover: Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall auf Südschnellweg

Nach einem Unfall auf dem Südschnellweg in Hannover ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Ein Mann aus Garbsen war bei dem Unfall tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Das Unfallopfer hatte laut Angaben der Polizei am Sonntag als Beifahrer in einem Pkw gesessen - auf den ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto aufgefahren war. Zwei weitere Autos kollidierten im Zuge des Unfalls - insgesamt waren demnach vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Eine 47-Jährige und eine 23-Jährige wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe es weitere Verletzte gegeben, die jedoch vor Ort an der Unfallstelle versorgt werden konnten, sagte die Feuerwehr am Samstagabend. Der Südschnellweg musste über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

VIDEO: Hannover: Mann kommt bei Unfall auf Schnellweg ums Leben (1 Min)

