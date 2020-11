Stand: 06.11.2020 15:05 Uhr Hannover: Corona-Ausbruch in Pflegeheim für Demenzkranke

In einem Pflegeheim für Demenzkranke in Hannover ist fast die Hälfte der 60 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut einer Sprecherin des Trägers, werden die Bewohner am Freitag weiter getestet. Allen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, gehe es derzeit gut. Alle 50 Beschäftigte wurden ebenfalls getestet, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Wie das Coronavirus in das Haus gelangt ist, steht noch nicht fest. Besuche von Angehörigen sind dort bis auf Weiteres nicht erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2020 | 17:00 Uhr