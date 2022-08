Stand: 11.08.2022 07:33 Uhr Hannover: Blaualgen im Siebenmeterteich in Ricklingen

Das Gesundheitsamt Hannover hat nun auch eine Blaualgenwarnung für den Siebenmeterteich in Ricklingen ausgesprochen. Dort sei eine erhöhte Konzentration der Cyanobakterien festgestellt worden, teilte die Behörde mit. Wer dort ins Wasser geht, sollte auf bläulich-grünliche Eintrübungen achten und diese Bereiche meiden. Auch Hunde sollten nicht ins Wasser gelassen werden und auf keinen Fall Wasser schlucken. Zuvor hatte die Behörde bereits vor Blaualgen am Dreiecksteich und an der Badestelle "Großer Teich" in Hannover-Ricklingen gewarnt. Cyanobakterien können Übelkeit, Durchfall und Entzündungen von Hals, Augen und Ohren hervorrufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.08.2022 | 06:30 Uhr