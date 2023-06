Stand: 27.06.2023 21:52 Uhr Hannover: Baum stürzt vor Lister Kirche auf Autos

Vor der Lister Kirche in Hannover ist am Dienstagnachmittag laut Polizei ein Baum ohne erkennbaren Grund umgestürzt. Er fiel auf die Straße und traf einen fahrenden Kleinbus sowie zwei geparkte Autos. Rettungssanitäter untersuchten den Fahrer des Kleinbusses vorsorglich. Den Angaben zufolge war er aber unverletzt. Die Feuerwehr zerteilte den Baum mit einer Kettensäge. An allen drei Fahrzeugen entstanden Beulen und Kratzer. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

