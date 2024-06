Stand: 18.06.2024 15:01 Uhr Autofahrerin rammt Tankstellen-Säule - Gas strömt aus

An einer Tankstelle in Hannover ist eine Frau am Dienstagvormittag mit ihrem Auto gegen eine Tanksäule gefahren. Daraufhin strömte Autogas aus. Die Feuerwehr sprach von einer "akuten Gefahr". Auf dem Boden habe sich eine explosive Gaswolke gebildet, sagte ein Sprecher. Die Beschäftigten der Tankstelle hätten geistesgegenwärtig reagiert und den "Notstopp" aktiviert. Die Feuerwehr sperrte das Tankstellengelände im Stadtteil Bothfeld ab, bis sich das Gas verflüchtigt hatte. Verletzt wurde niemand. Warum die 62-Jährige mit ihrem Wagen rückwärts gegen die Autogas-Säule fuhr, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

