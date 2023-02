Stand: 01.02.2023 20:43 Uhr Hannover: Auto gerät in den Gegenverkehr - zwei Verletzte

In Hannover sind am Mittwochabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei sind bei dem Unfall in der Nähe des Messegeländes zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Eines der Fahrzeuge war demnach in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.02.2023 | 06:30 Uhr