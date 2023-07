Hannover: Auto fährt in Menschenmenge - Eine Person in Lebensgefahr Stand: 22.07.2023 16:57 Uhr In Hannover sind am Samstagnachmittag bei einer Autoshow fünf Menschen teils schwer verletzt worden, als ein Auto sie erfasste. Einer von ihnen schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr.

Alle fünf wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Demnach war gegen 14.20 Uhr ein sogenanntes Showcar in eine Menschenmenge gefahren. Bei allen Verletzten soll es sich um Besucher der Autoshow handeln. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer des Fahrzeuges hatte ihr zufolge angegeben, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. "Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts", sagte sie. "Das passt zu den Berichten der Augenzeugen." Der genaue Hergang und die Ursache müsse aber erst noch ermittelt werden. Beamte des Verkehrsunfalldienstes der Polizei nahmen Untersuchungen auf. Die Polizei sprach von einem "größeren Polizeieinsatz". Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit einem Löschzug, mehreren Notärzten und fünf Rettungswagen an.

Unfall passierte auf Vorführfläche

Auf dem Schützenplatz findet an diesem Wochenende die "Street Mag Show Hannover 2023" statt - nach Veranstalterangaben "Deutschlands größte American-Car- & Harley-Show". Feuerwehrsprecher Rainer Kunze sagte, bei dem Unfallort handelte es sich um eine "Vorführfläche", bei der sich das Showcar in Bewegung gesetzt habe - "offensichtlich nicht so, wie geplant", so Kunze. Dann sei das Auto in die Menschengruppe gefahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.07.2023 | 15:00 Uhr