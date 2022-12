Stand: 01.12.2022 20:02 Uhr Hannover: Auto erfasst elfjährigen Jungen

In Hannover ist ein Elfjähriger beim Überqueren einer Straße am Donnerstag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er lief hinter einem haltenden Linienbus über die Willy-Brandt-Allee in der Südstadt, als ein Auto von rechts kam und das Kind erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der Junge erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Der 31 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Unfall ereignete sich demnach um 17.15 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Rathaus/Bleichestraße. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

