Stand: 23.11.2020 09:39 Uhr Hannover: Auto brennt in Tiefgarage des Ihme-Zentrums

In Hannover hat es erneut in einer Tiefgarage gebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ging am Sonntagabend im Ihme-Zentrum ein Pkw in Flammen auf. Die Sprinkleranlage in der Tiefgarage dämmte den Brand ein und verhinderte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Personen wurde nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Erst am 10. November hatte es in einer Tiefgarage in der Südstadt gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro.

VIDEO: Hannover: Auto in Ihme-Zentrum ausgebrannt (1 Min)

Weitere Informationen Hannover-Südstadt: Schon wieder Feuer in Tiefgarage Der Schaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. (11.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.11.2020 | 13:30 Uhr