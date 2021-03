Stand: 04.03.2021 08:13 Uhr Hannover: Asta kritisiert Präsenz-Klausuren an Uni

An der Leibniz Universität Hannover müssen die Studierenden ab sofort ihre Klausuren wieder in der Uni schreiben. Das stößt auf Kritik beim Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta). Der kritisiert, dass Bedenken bezüglich der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Kritik am Corona-Hygienekonzept bei der Universität auf taube Ohren gestoßen seien. Bemängelt wird auch, dass die FFP2-Masken während der Arbeiten zu lange getragen werden müssten. Das Präsidium nehme keine Rücksicht auf die prekäre Situation der Studierenden und die Lernerfolge in der Krise, so der Asta.

