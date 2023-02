Stand: 15.02.2023 17:51 Uhr Hannover: 58-Jähriger wird von Lkw überfahren und stirbt

In Hannover-Leinhausen ist am Mittwochmorgen ein 58-Jähriger von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden. Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überfuhr ein 41-Jähriger den Mann, als er mit seinem Lkw auf ein Firmengelände fuhr. Beim Rangieren setzte er demnach zurück und erfasste dabei den 58-jährigen Mitarbeiter der Firma. Noch am Unfallort erlag dieser seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.02.2023 | 06:30 Uhr