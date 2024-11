Stand: 17.11.2024 15:50 Uhr Hannover: 24-Jähriger kommt auf Südschnellweg in Gegenverkehr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf dem Südschnellweg in Hannover sind am Sonntagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-Jähriger mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Fahrzeug einer 25-Jährigen kollidiert. Bei dem Mann sei starker Alkoholgeruch festgestellt worden, so eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben nach lehnte der 24-Jährige einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Deshalb sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Das Ergebnis steht noch nicht fest. Die Polizei stellte den Führerschein des 24-Jährigen sicher und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des 24-Jährigen vor dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden.

