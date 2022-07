Stand: 16.07.2022 14:33 Uhr Hannover: 21-Jähriger erliegt nach Streit seinen Verletzungen

Nach einer Messerstecherei zwischen mehreren Personen in der Nacht zu Donnerstag in Hannover-Oberricklingen ist ein 21-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Gegen den mutmaßlichen Täter hat das Amtsgericht Hannover einen Haftbefehl erlassen. Der 23-Jährige wurde der bei der Auseinandersetzung ebenfalls schwer verletzt. An dem Streit zwischen zwei Familien sollen mindestens neun Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

