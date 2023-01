Stand: 05.01.2023 17:48 Uhr Hannover: 14-Jähriger mit falscher Pistole festgenommen

Im Hauptbahnhof Hannover hat die Polizei am Donnerstag einen 14-Jährigen festgenommen, der eine Pistole offen in der Hand trug. Dafür brachten die Beamten den Jugendlichen zu Boden, nachdem sie ihn zuvor aufgefordert hatten, die Waffe aus der Hand zu legen. Bei näherem Hinsehen habe sich herausgestellt, dass es sich nicht um eine echte, sondern eine sogenannte Anscheinswaffe handelte. Da er sich nicht ausweisen konnten, nahmen die Polizisten den Jungen mit zur Wache und übergaben ihn schließlich seiner Mutter. Die Bundespolizei weist in Zusammenhang mit dem Vorfall darauf hin, dass insbesondere Jugendliche, sich mit solchen falschen Waffen nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder andere Menschen bedrohen sollten.

