Stand: 19.12.2022 19:14 Uhr Hameln: Spaziergänger findet toten Mann an der Weser

Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Hameln an einem Uferweg an der Weser einen leblosen Mann gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten im Krankenhaus nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Fremdverschulden sei auszuschließen, hieß es. Es wird vermutet, dass der etwa 60 Jahre alte Mann erfroren ist. Seine Identität ist noch nicht geklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2022 | 07:30 Uhr