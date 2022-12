Stand: 21.12.2022 07:18 Uhr Nach Leichenfund in Hameln: Polizei identifiziert Toten

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Hameln hat die Polizei die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich demnach um einen 62-jährigen wohnungslosen Mann, teilte ein Sprecher mit. Fremdverschulden schließen die Ermittler aus, der Mann sei offenbar erfroren, hieß es. Ein Spaziergänger hatte den Toten am Sonntag in der Nähe der Weser entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2022 | 08:30 Uhr