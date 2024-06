Stand: 22.06.2024 11:09 Uhr Hameln: 200 Menschen kommen zur Eröffnung der Freilichtbühne

In Hameln ist am Freitag eine neue Freilichtbühne eröffnet worden. Bei dem bunten Rahmenprogramm am Abend waren laut Hamelner Verein für Grenzbeziehung und Heimatpflege rund 200 Menschen anwesend. Der Bau der neuen Spielstätte auf dem Klütberg hatte demnach fünf Jahre gedauert. Weil der Berg Landschaftsschutzgebiet sei, hätten beim Bau nur Naturmaterialien verwendet werden dürfen, sagte Werner Sattler vom Verein dem NDR Niedersachsen. Seinen Angaben zufolge wurde kein Plastik verwendet, die Sitzbänke bestehen aus Obernkirchener Sandstein. Zudem wurden alle Kabel unterirdisch verlegt. Jeder, der in Hameln eine Kulturveranstaltung auf die Beine stellen möchte, kann die Bühne mieten. Die Kosten des Baus beliefen sich Vereinsangaben zufolge auf 340.000 Euro. Finanziert wurde die Spielstätte mit öffentlichen Mitteln und Spenden.

