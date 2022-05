Stand: 25.05.2022 16:50 Uhr Hameln: Polizist rettet geschwächte Frau aus der Weser

Eine 67-Jährige ist am Mittwoch von Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr bei Hessisch Oldendorf aus der Weser gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in den Morgenstunden zunächst als vermisst gemeldet worden. Bei der anschließenden Suche entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Gesuchte bei Fuhlen, einem Ortsteil von Hessisch Oldendorf, in der Weser treibend. Als der Hubschrauber zur Landung ansetzte, habe sich die Frau schwimmend entfernt, so die Polizei. Ein Beamter sei daraufhin in die Weser gesprungen, um die geschwächte 67-Jährige aus dem Wasser zu ziehen. Die Frau wurde dem Rettungsdienst übergeben.

