Stand: 09.01.2025 15:31 Uhr Hameln: Nicht abgeholte Gelbe Säcke sorgen für Ärger

Seit einer Woche stehen in einigen Hamelner Wohngebieten Gelbe Säcke an den Straßen, die nicht abgeholt wurden. Die Entsorgungsfirma Alba Niedersachsen-Anhalt GmbH - die das Gebiet des Landkreises Hameln-Pyrmont Anfang Januar übernommen hat - hat offenbar einige Straßenzüge übersehen. Viele Bürgerinnen und Bürger fordern, dass die Säcke jetzt so schnell wie möglich abgeholt werden. Weil zuletzt der Sturm in Niedersachsen und auch Wildtiere einzelne Säcke auseinandergerissen und den Müll verteilt haben, wollen sie auch, dass Alba die Straßen reinigt. Matthias Hochstätter, Sprecher des Abfallentsorgers, entschuldigt sich gegenüber dem NDR Niedersachsen für die Turbulenzen. Wegen des Eiswetters in der vergangenen Woche seien einige Touren ausgefallen. "Alba wird die Säcke natürlich abholen. Und dazu haben wir das Team aufgestockt und fahren auch am Samstag", sagte Hochstätter. Von den verunreinigten Straßen wolle Alba sich ein Bild machen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.01.2025 | 15:00 Uhr