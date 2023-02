Stand: 04.02.2023 12:33 Uhr Hambühren: 18-Jähriger bei Unfall auf B214 eingeklemmt

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmorgen bei einem Unfall im Landkreis Celle lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen mitteilte, soll der 18-Jährige auf der B214 in Hambühren aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Fahrzeug kollidierte mit einem abgestellten Anhänger sowie einem Stromverteilerkasten und prallte gegen eine Betonmauer. Einsatzkräfte mussten den eingeklemmten 18-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Er kam in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden auf 13.000 Euro. Die B214 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

