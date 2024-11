Stand: 14.11.2024 09:09 Uhr Grünes Licht für Fusion von Krankenhäusern in Hannover

Die Krankenhäuser Nordstadt und Siloah in Hannover können zusammengelegt werden. Wie ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums mitteilte, hat der niedersächsische Krankenhausplanungsausschuss der Verlagerung von Planbetten zugestimmt. Damit sei der Weg zur räumlichen Zusammenlegung beider Standorte formell geebnet, hieß es. Demnach sollen die beiden Kliniken am Siloah-Standort zum "Klinikum Mitte" zusammengeschlossen werden. Sobald der Erweiterungsbau am Klinikum Siloah in Betrieb genommen wird, sollen zum Beispiel rund 70 Betten aus der Chirurgie und 50 aus der Inneren Medizin verlagert werden, so der Sprecher. Das neue "Klinikum Mitte" ist Teil der Medizinstrategie des Klinikums Region Hannover, die bis 2030 umgesetzt werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover