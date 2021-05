Stand: 23.05.2021 17:13 Uhr Großer Besucherandrang am Steinhuder Meer

In der Region Hannover haben viele Menschen den Pfingstsonntag genutzt, um einen Ausflug zum Steinhuder Meer zu machen. Laut Polizei herrschte vor allem in Steinhude ein großer Besucherandrang. Der Ort sei ausgelastet, teilten die Beamten am Sonntagnachmittag mit. Nach Angaben einer Sprecherin war die Polizei vor Ort im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Wegen der vielen Menschen in dem kleinen Ort sei es aber nicht immer und überall möglich, die Abstandsregeln einzuhalten, so die Sprecherin. Auch die Parkplätze seien voll. Sie empfahl Tagestouristen daher, auf einen Besuch in Steinhude zu verzichten. Der Ort muss vor allem an Sonn- und Feiertagen im Sommer immer wieder wegen Überfüllung für Tagesurlauber gesperrt werden.

