Stand: 14.11.2022 08:06 Uhr Grill in Keller gestellt: Fünfköpfige Familie verletzt

Nach einem Grillabend sind in Springe (Region Hannover) fünf Menschen in eine Klinik eingeliefert worden. Die Familie hatte am Sonntagabend nach Angaben der Feuerwehr gegrillt. Im Anschluss wurde demnach der Holzkohlegrill mit noch glühenden Kohlen in den Keller gebracht. Dadurch wurden die Eltern und ihre drei Kinder mit Kohlenmonoxid vergiftet. Die Familie habe großes Glück gehabt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. So etwas könne auch tödlich ausgehen. Im ganzen Haus seien die Kohlenmonoxid-Werte sehr hoch gewesen. Warum der noch heiße Grill in den Keller gebracht wurde, war zunächst unklar.

