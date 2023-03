Stand: 14.03.2023 21:36 Uhr Gottesdienstbesucher schwulenfeindlich beleidigt und geohrfeigt

Ein homosexueller Mann ist am Sonntag vor einem Kirchengebäude in Hannover wegen seiner Sexualität beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll ein 47-jähriger Mann auf den Gottesdienstbesucher gewartet haben. Beim Verlassen der Kirche habe der 47-Jährige ihn lautstark mit schwulenfeindlichen Parolen und diffamierende Äußerungen zu seiner Sexualität beleidigt. Als der 43-Jährige ihn bat, damit aufzuhören, wurde er laut Polizei von dem Mann geohrfeigt. Anschließend sei der Streit eskaliert, beide Männer sollen sich gegenseitig verletzt haben. Zudem soll der 47-Jährige eine eingesetzte Polizistin beleidigt haben. Gegen den Mann wird nun wegen Volksverhetzung, verhetzender Beleidigung, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. Auch den 43-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung. Der Staatsschutz ermittelt zudem wegen Hasskriminalität.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2023 | 13:30 Uhr